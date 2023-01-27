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В популярной торговой сети Екатеринбурга начали раздавать птичий корм
Общество
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге с 30-го февраля стартовала благотворительная акция. Она направлена на помощь городским птицам, которые в зимний период испытывают трудности с поиском пищи.
В сети магазинов «Жизньмарт» начиная с этой недели бесплатно выдают пакеты с птичьим кормом. В пакете не только семечки подсолнуха, которыми обычно сердобольные горожане подкармливают птах, но целая смесь, в которую входят семена тыквы, пшено, просо, овёс и пшеница. Такой «микс» позволит пернатым выбрать наиболее подходящий рацион и получить больше полезных и питательных веществ.
Акцию «Жизньмарт» проводит совместно со строительной компанией «Брусника». Название этой компании служит паролем, по которому можно получить пакет с птичьим кормом. Магазины торговой сети «Жизньмарт» есть во всех районах Екатеринбурга.
В сети магазинов «Жизньмарт» начиная с этой недели бесплатно выдают пакеты с птичьим кормом. В пакете не только семечки подсолнуха, которыми обычно сердобольные горожане подкармливают птах, но целая смесь, в которую входят семена тыквы, пшено, просо, овёс и пшеница. Такой «микс» позволит пернатым выбрать наиболее подходящий рацион и получить больше полезных и питательных веществ.
Акцию «Жизньмарт» проводит совместно со строительной компанией «Брусника». Название этой компании служит паролем, по которому можно получить пакет с птичьим кормом. Магазины торговой сети «Жизньмарт» есть во всех районах Екатеринбурга.
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