Маленького щенка врачи екатеринбургской ветклиники спасли… от костей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сызмальства, хотя бы по картинкам в детских книжках и мультфильмам, люди запоминают, что собаки любят погрызть кости. И это действительно так — никакая Жучка или Шарик не откажется от такого лакомства. Вот только оно не всегда идёт им на пользу. Во многих случаях кость может представлять для животного большую опасность.Маленький пациент ветеринарной клиники «ЗооДоктор», её филиала на улице Миномётчиков в Екатеринбурге, оказался на хирургическом столе после того, как полакомился дома косточками. Когда 3-месячного щенка Муссу начало безостановочно тошнить, хозяева и не предполагали, что стало причиной. А рентген показал — пищевод юной собачки заполнен обломками костей. Пришлось прибегать к оперативному вмешательству и извлекать опасное лакомство вручную. Теперь Мусса в безопасности, но на его животике останется шрам, как напоминание о неправильном кормлении.Случай с Муссой, о котором поведали ветеринары в соцсетях «ЗооДоктора», ещё раз напомнил, какому риску подвержено здоровье домашних питомцев из-за устойчивого стереотипа о собаках и костях. Особенную опасность для животных представляют трубчатые кости. Когда собака грызёт такую кость, у «трубки» образуются острые края и при попадании в желудок такой кусочек способен процарапать, а то и пробить насквозь внутренние органы. Поэтому, популярное у владельцев животных решение кормить питомцев куриными лапками, мягко говоря, не лучший вариант. Вред собаке могут нанести и другие виды костей. Съеденные в большом количестве, они способны забить желудок и вызвать неприятности, схожие с той, какую пережил Мусса. Между прочим, то же касается и кошек.