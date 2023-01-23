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Заболеваемость ОРВИ вновь растет в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 35 323 случая ОРВИ. Это на 7,6% выше уровня прошлой недели, но на 14,2% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших (61%) – дети.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Сухой Лог, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович, Ревда, поселок Уральский и Тугулымский городской округ. На Екатеринбург приходится 16 098 заболевших.
Также за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 558 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня предыдущей недели на 13,18%. В Екатеринбурге зафиксировано 194 случая заболевания.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Сухой Лог, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович, Ревда, поселок Уральский и Тугулымский городской округ. На Екатеринбург приходится 16 098 заболевших.
Также за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 558 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня предыдущей недели на 13,18%. В Екатеринбурге зафиксировано 194 случая заболевания.
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