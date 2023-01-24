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Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 27 по 29 января проводились массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли семь водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя. Еще шесть автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, задержаны 15 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, и три водителя, лишенных права управления.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли семь водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя. Еще шесть автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, задержаны 15 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, и три водителя, лишенных права управления.
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В Екатеринбурге автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей
24 января 2023
24 января 2023