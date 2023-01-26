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В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 273 случая коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 568 420 случаев заболевания.
По выздоровлению выписали 84 пациентов. Общее число вылечившихся – 553 863.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали 84 пациентов. Общее число вылечившихся – 553 863.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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