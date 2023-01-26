В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 273 случая коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 568 420 случаев заболевания.По выздоровлению выписали 84 пациентов. Общее число вылечившихся – 553 863.За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.