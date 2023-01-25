Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области

«То есть на помощь ребенку закладывается максимум 349 рублей 36 копеек в месяц или 4 тысячи 192 рубля в год», – отмечают в благотворительном фонде.

«Утверждение приказа означает, что детям с инвалидностью и нарушением социальной адаптации отныне можно не надеяться на качественную регулярную помощь со стороны государства. Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми. При этом, в государственных центрах помощь будет оказываться лишь 1-2 раза в год в виде кратких курсов реабилитации. Более того, часто в малых городах такие центры даже не укомплектованы необходимыми профильными специалистами. В случае же с детьми с ментальными нарушениями это абсолютно неэффективная форма помощи, ведь с такими ребятами любые навыки и знания закреплять нужно на постоянной и интенсивной основе. Согласно мировым исследованиям, это не менее 40 часов в месяц», – рассказала президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вступил в силу приказ министерства соцполитики Свердловской области «О внесении изменений в стандарты соц. услуг…», подписанный и.о. министра Евгением Шаповаловым. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-служба благотворительного фонда «Я особенный», этот документ значительно сокращает объем бесплатной помощи для детей-инвалидов.Согласно федеральному закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан», дети-инвалиды и их родители могут бесплатно получить социальную, медицинскую, бытовую, психологическую, юридическую помощь в необходимых им объемах. Оказывать поддержку могут как государственные, так и негосударственные поставщики социальных услуг по документу ИППСУ.В пресс-службе фонда отмечают, что новый приказ свердловского Минсоцполитики в несколько раз сокращает объемы компенсируемых услуг. Тарифы, по которым работают поставщики услуг, при этом остаются прежними: 31 рубль 13 копеек, 8 рублей 34 копейки, 61 рубль 86 копеек – за услугу.Так, индивидуальное социально-психологическое консультирование предлагается оказывать до двух раз в год при тарифе116 рублей 45 копеек за одну услугу. На данную помощь чиновники готовы выделить одному ребенку всего 232 рубля 90 копеек в год.Обучение семьи навыкам помощи тяжелобольному родственнику теперь ограничивается четырьмя услугами в года на сумму 155 рублей 24 копейки. Социально-психологический патронаж предоставляется двумя услугами в месяц при тарифе 174 рубля 68 копеек за услугу.Проект данного приказа появился на сайте Минсоцполитики Свердловской области год назад. НКО и родители особенных детей все это время оттягивали утверждение приказа.Фонд «Я особенный» продолжит свою работу, несмотря на нововведения. В ближайшее время фонд планирует организовать групповые занятия, чтобы не оставлять детей-инвалидов без помощи.