Возрастное ограничение 18+

Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области

13.43 Понедельник, 30 января 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области вступил в силу приказ министерства соцполитики Свердловской области «О внесении изменений в стандарты соц. услуг…», подписанный и.о. министра Евгением Шаповаловым. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-служба благотворительного фонда «Я особенный», этот документ значительно сокращает объем бесплатной помощи для детей-инвалидов.

Согласно федеральному закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан», дети-инвалиды и их родители могут бесплатно получить социальную, медицинскую, бытовую, психологическую, юридическую помощь в необходимых им объемах. Оказывать поддержку могут как государственные, так и негосударственные поставщики социальных услуг по документу ИППСУ.

В пресс-службе фонда отмечают, что новый приказ свердловского Минсоцполитики в несколько раз сокращает объемы компенсируемых услуг. Тарифы, по которым работают поставщики услуг, при этом остаются прежними: 31 рубль 13 копеек, 8 рублей 34 копейки, 61 рубль 86 копеек – за услугу.

Так, индивидуальное социально-психологическое консультирование предлагается оказывать до двух раз в год при тарифе116 рублей 45 копеек за одну услугу. На данную помощь чиновники готовы выделить одному ребенку всего 232 рубля 90 копеек в год.

Обучение семьи навыкам помощи тяжелобольному родственнику теперь ограничивается четырьмя услугами в года на сумму 155 рублей 24 копейки. Социально-психологический патронаж предоставляется двумя услугами в месяц при тарифе 174 рубля 68 копеек за услугу.

«То есть на помощь ребенку закладывается максимум 349 рублей 36 копеек в месяц или 4 тысячи 192 рубля в год», – отмечают в благотворительном фонде.


Проект данного приказа появился на сайте Минсоцполитики Свердловской области год назад. НКО и родители особенных детей все это время оттягивали утверждение приказа.

«Утверждение приказа означает, что детям с инвалидностью и нарушением социальной адаптации отныне можно не надеяться на качественную регулярную помощь со стороны государства. Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми. При этом, в государственных центрах помощь будет оказываться лишь 1-2 раза в год в виде кратких курсов реабилитации. Более того, часто в малых городах такие центры даже не укомплектованы необходимыми профильными специалистами. В случае же с детьми с ментальными нарушениями это абсолютно неэффективная форма помощи, ведь с такими ребятами любые навыки и знания закреплять нужно на постоянной и интенсивной основе. Согласно мировым исследованиям, это не менее 40 часов в месяц», – рассказала президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.


Фонд «Я особенный» продолжит свою работу, несмотря на нововведения. В ближайшее время фонд планирует организовать групповые занятия, чтобы не оставлять детей-инвалидов без помощи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
25 января 2023
Свердловчанина осудили за покушение на убийство коллеги
24 января 2023
Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
27 января 2023
По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
21 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:23 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
15:57 В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
15:22 В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса
14:55 Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля
14:21 Работники «Святогора» смогут получать СИЗ с помощью вендинговых аппаратов
13:43 Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области
13:10 Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»
12:57 С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 17 406 тонн снега
12:22 Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области
11:45 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
11:28 Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
10:53 В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии
10:21 Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек
09:50 Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге
09:16 На Сортировке в Екатеринбурге пропал ребенок
17:59 В Свердловской области сохраняется умеренно холодная погода
17:30 Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга
16:24 В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
15:40 Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
14:50 В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
12:10 Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
11:26 Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе
10:18 Два человека погибли в аварии на свердловской трассе
03:29 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов
Все новости Свердловской области
15:24 Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
14:19 В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
13:09 Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые
12:48 Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
11:43 В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
10:17 «Ведомости»: из-за дефицита краски автомобили Lada можно заказать только в трех цветах
17:09 Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
16:21 В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8
14:46 Магаданская прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в новой школе
13:34 В Центре спасения рассказали о состоянии найденных в Коми новорожденных медвежат
12:01 В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране
11:48 На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, есть погибший
10:38 МВД: в Коми полицейские спасли трех новорожденных медвежат
09:38 СМИ: в Москве задержан начальник управления Федеральной таможенной службы
17:36 В Италии на треть подорожала пицца «Маргарита»
17:05 В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре
16:16 Штрафы за непредоставление или ложную информации о парниковых выбросах могут ввести в ближайшее время
15:21 Экспериментальную систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, внедрят с 1 февраля
14:45 В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет
11:04 Экс-зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по делу о взятке
17:55 В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов
17:15 В Ростовской области бывшему начальнику колонии дали условный срок за изготовление оружия
16:46 Уфимские врачи спасли новорождённого малыша ожидавшей двойню матери
16:11 Райффайзенбанк перестанет принимать евро и доллары в банкоматах
15:22 Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций для депутатов
14:48 Отдых в Турции и Египте стал недоступен для россиян со средним доходом
Все новости России и мира
16:23 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
15:57 В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
15:22 В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса
14:55 Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля
14:21 Работники «Святогора» смогут получать СИЗ с помощью вендинговых аппаратов
13:43 Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области
13:12 Ученые Пермского Политеха помогут России избавиться от техногенных загрязнений
13:10 Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»
13:03 В Прикамье оплатить сведения из Единого государственного реестра недвижимости стало проще
12:57 С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 17 406 тонн снега
12:22 Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области
11:45 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
11:28 Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
10:53 В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии
10:30 В 5 раз больше нелегальных мигрантов выдворено судебными приставами Прикамья в 2022 году
10:21 Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек
09:50 Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге
09:16 На Сортировке в Екатеринбурге пропал ребенок
17:59 В Свердловской области сохраняется умеренно холодная погода
17:30 Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга
16:24 В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
15:40 Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
14:50 В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
12:10 Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK