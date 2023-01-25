Работники «Святогора» смогут получать СИЗ с помощью вендинговых аппаратов

– Решение о внедрении вендинговых аппаратов на нашем предприятии было принято после проведения сравнительного анализа действовавшей модели выдачи СИЗ и с помощью специального оборудования, – пояснил заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности «Святогора» Максим Кушка. – В результате исследования был установлен целый ряд преимуществ последнего способа выдачи средств индивидуальной защиты.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В подразделениях «Святогора» в Свердловской области началось подключение вендинговых аппаратов. Новое оборудование предназначено для обеспечения работников предприятия «короткими» средствами индивидуальной защиты – перчатками, рукавицами, респираторами.Несомненными достоинствами автоматизации процесса являются экономия времени работниками на получение СИЗ, сокращение трудозатрат на процесс их выдачи и учета, повышение контроля над организацией охраны труда и безопасностью производства и др.Установке нового оборудования предшествовала большая подготовительная работа. Как пояснили представители подрядной организации, ими на этапе подготовки совместно с коллегами со «Святогора» была собрана информация о видах СИЗ, их количестве, нормах обеспечения ими работников предприятия. На основании полученных данных была определена конфигурация аппаратов – для каждого подразделения предприятия она уникальна.В цехах комбината, в том числе в горном и на Северном медно-цинковом руднике, было установлено 36 единиц оборудования – по два в каждом подразделении. При этом один аппарат выдает СИЗы, другой принимает уже использованные средства защиты. Благодаря нововведению, необходимые средства защиты сотрудники предприятия теперь могут получать в любое удобное время, в том числе во время ночных смен. Для этого сотруднику нужно только приложить пропуск к дисплею аппарата и выбрать необходимое средство индивидуальной защиты.В настоящее время вендинговые аппараты работают в тестовом режиме. Окончательный пуск намечен на конец марта текущего года.Отметим, что «короткими» средствами индивидуальной защиты на «Святогоре» обеспечиваются более 3000 работников – представители всех подразделений.