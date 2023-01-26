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С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 17 406 тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
За выходные с улиц города на полигоны вывели 17 406 тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано порядка 71 тысячи тонн ПГМ и фракционного песка. В уборке были задействованы более тысячи рабочих и 822 спецмашины.
Сегодня днем на уборку Екатеринбурга выйдут 424 рабочих, будет задействовано 192 единицы спецтехники.
За выходные с улиц города на полигоны вывели 17 406 тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано порядка 71 тысячи тонн ПГМ и фракционного песка. В уборке были задействованы более тысячи рабочих и 822 спецмашины.
Сегодня днем на уборку Екатеринбурга выйдут 424 рабочих, будет задействовано 192 единицы спецтехники.
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