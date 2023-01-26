Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге

«В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование», – заявил Александровский.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новая стратегия авиакомпании «Аэрофлот» предполагает расширение присутствия в регионах России. Планируется развивать три кластера с базовыми аэропортами: на юге страны, на Дальнем Востоке, а также в Поволжье и на Урале.Как сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, на данный момент сформированы базы «Аэрофлота» в Сочи, Красноярске, Владивостоке и Хабаровске.В список рассматриваемых городов вошли Екатеринбург, Казань и Уфа. Сергей Александровский пояснил, что создание региональной базы в кластере Поволжья и Урала позволит расширить перевозки и обеспечит трансфер на юг страны.К 2030 году общий предполагаемый объем пассажиропотока группы через региональные базы может достигнуть семи миллионов человек без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург.