Путину предложили ввести сухой закон в трёх регионах Урала

Департамент здравоохранения Курганской области теперь должен проинформировать Тумашова о результатах рассмотрения обращения.

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Общественник из Каменска-Уральского Андрей Тумашов, возглавляющий проект «Трезвый УрФО», предложил Владимиру Путину ввести «сухой закон» в трёх уральских субъектах федерации – Курганской, Свердловской и Челябинской областях.Тумашов предлагает вводить меры постепенно, сначала установив ограничения на продажу спиртных напитков в выходные и праздничные дни.— написал Тумашов в своих соцсетях.Поступившее в администрацию президента обращение перенаправили в правительства вышеуказанных трёх регионов. На настоящий момент Андрею Тумашову пришёл ответ лишь из правительства Курганской области (которую Тумашов называет «самой пьющей»). В нём сообщается, что предложение рассмотрит областной департамент здравоохранения.Отметим, что это уже не первая попытка общественников из «Трезвого УрФО» ввести ограничение на продажу алкоголя.