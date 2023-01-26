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Путину предложили ввести сухой закон в трёх регионах Урала
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественник из Каменска-Уральского Андрей Тумашов, возглавляющий проект «Трезвый УрФО», предложил Владимиру Путину ввести «сухой закон» в трёх уральских субъектах федерации – Курганской, Свердловской и Челябинской областях.
Тумашов предлагает вводить меры постепенно, сначала установив ограничения на продажу спиртных напитков в выходные и праздничные дни.
«Важно их всё-таки как-то поддавливать, ведь не все в России за продолжение спаивания, алкоголизации. Есть и нормальные люди. Кто, если не я, попросит о прекращении спаивания и становлении народной трезвости?» — написал Тумашов в своих соцсетях.
Поступившее в администрацию президента обращение перенаправили в правительства вышеуказанных трёх регионов. На настоящий момент Андрею Тумашову пришёл ответ лишь из правительства Курганской области (которую Тумашов называет «самой пьющей»). В нём сообщается, что предложение рассмотрит областной департамент здравоохранения.
Отметим, что это уже не первая попытка общественников из «Трезвого УрФО» ввести ограничение на продажу алкоголя.
Тумашов предлагает вводить меры постепенно, сначала установив ограничения на продажу спиртных напитков в выходные и праздничные дни.
«Важно их всё-таки как-то поддавливать, ведь не все в России за продолжение спаивания, алкоголизации. Есть и нормальные люди. Кто, если не я, попросит о прекращении спаивания и становлении народной трезвости?» — написал Тумашов в своих соцсетях.
Поступившее в администрацию президента обращение перенаправили в правительства вышеуказанных трёх регионов. На настоящий момент Андрею Тумашову пришёл ответ лишь из правительства Курганской области (которую Тумашов называет «самой пьющей»). В нём сообщается, что предложение рассмотрит областной департамент здравоохранения.
Департамент здравоохранения Курганской области теперь должен проинформировать Тумашова о результатах рассмотрения обращения.
Отметим, что это уже не первая попытка общественников из «Трезвого УрФО» ввести ограничение на продажу алкоголя.
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