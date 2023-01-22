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В Свердловской области сохраняется умеренно холодная погода
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели погода в Свердловской области сохранится умеренно холодной. Также местами ожидается небольшой снег.
В понедельник, 30 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -9…-14°C, днём -5…-10°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -9…-11°C, днём -5…-7°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 31 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, на севере до -18°C. Днём -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -8…-10°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
В среду, 1 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°C, днём -4…+1°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°C, днём -1…-3°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 30 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -9…-14°C, днём -5…-10°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -9…-11°C, днём -5…-7°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 31 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -8…-13°C, на севере до -18°C. Днём -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -8…-10°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
В среду, 1 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°C, днём -4…+1°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°C, днём -1…-3°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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