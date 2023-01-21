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ХК «Автомобилист» уступил на своей площадке «Нефтехимику» из Нижнекамска
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
27 января «Автомобилист» принимал у себя дома нижнекамский «Нефтехимик». Этот матч стал заключительным в домашней серии екатеринбургской команды.
На 17-й минуте екатеринбуржцы вышли вперёд – гол на счету вернувшегося после травмы нападающего Алексея Макеева. Макеев убежал в контратаку вместе с Виктором Неучевым, получил от него передачу и отправил шайбу между щитков голкиперу татарстанского клуба.
Во втором периоде «Нефтехимик» сравнял счёт – гол на счету Егора Попова, бросившего шайбу под перекладину ворот Игоря Бобкова.
В третьем периоде единственная заброшенная шайба оказалась в активе гостей — на 12-й минуте третьей двадцатиминутки Андрей Белозёров в касание замкнул передачу Анселя Галимова.
Отыграться в оставшееся время матча «Автомобилисту» не удалось. Итог – 1:2.
Статистика матча: Броски: 62:42; Броски в створ: 28:14; Вбрасывания: 31:22; Блокированные броски: 10:17; Силовые приемы: 10:13; Отборы: 8:7; Время в атаке: 16:42-10:35; Штраф: 8:6.
Поражение от «Нефтехимика» привело к тому, что «Автомобилист» откатился на третье место в конференции по набранным очкам — у екатеринбургского клуба их осталось 70, в то время как у накануне выигравшей свой матч «Сибири», а также казанского «Ак Барса», одолевшего сегодня в овертайме «Металлург», в активе по 71 очку. Правда, и у той, и у другой команды сыгран на 1 матч больше, чем у екатеринбуржцев, поэтому по потерянным очкам «Автомобилист» пока ещё сохраняет первое место. При этом «Автомобилист» уже 11 матчей подряд проиграл представителям «Востока» – последняя победа над клубом из своей конференции была одержана 8 декабря 2022 года, когда екатеринбургский клуб обыграл челябинский «Трактор».
Свои следующие матчи «Автомобилист» будет играть на выезде – 29 января екатеринбуржцы встретятся в Ярославле с «Локомотивом», а 31 января проведут ещё один матч с «Нефтехимиком», но уже в Нижнекамске. До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось менее месяца — он завершится 26 февраля.
На 17-й минуте екатеринбуржцы вышли вперёд – гол на счету вернувшегося после травмы нападающего Алексея Макеева. Макеев убежал в контратаку вместе с Виктором Неучевым, получил от него передачу и отправил шайбу между щитков голкиперу татарстанского клуба.
Во втором периоде «Нефтехимик» сравнял счёт – гол на счету Егора Попова, бросившего шайбу под перекладину ворот Игоря Бобкова.
В третьем периоде единственная заброшенная шайба оказалась в активе гостей — на 12-й минуте третьей двадцатиминутки Андрей Белозёров в касание замкнул передачу Анселя Галимова.
Отыграться в оставшееся время матча «Автомобилисту» не удалось. Итог – 1:2.
Статистика матча: Броски: 62:42; Броски в створ: 28:14; Вбрасывания: 31:22; Блокированные броски: 10:17; Силовые приемы: 10:13; Отборы: 8:7; Время в атаке: 16:42-10:35; Штраф: 8:6.
Поражение от «Нефтехимика» привело к тому, что «Автомобилист» откатился на третье место в конференции по набранным очкам — у екатеринбургского клуба их осталось 70, в то время как у накануне выигравшей свой матч «Сибири», а также казанского «Ак Барса», одолевшего сегодня в овертайме «Металлург», в активе по 71 очку. Правда, и у той, и у другой команды сыгран на 1 матч больше, чем у екатеринбуржцев, поэтому по потерянным очкам «Автомобилист» пока ещё сохраняет первое место. При этом «Автомобилист» уже 11 матчей подряд проиграл представителям «Востока» – последняя победа над клубом из своей конференции была одержана 8 декабря 2022 года, когда екатеринбургский клуб обыграл челябинский «Трактор».
Свои следующие матчи «Автомобилист» будет играть на выезде – 29 января екатеринбуржцы встретятся в Ярославле с «Локомотивом», а 31 января проведут ещё один матч с «Нефтехимиком», но уже в Нижнекамске. До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось менее месяца — он завершится 26 февраля.
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