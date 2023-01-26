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В Бисерти детям приходится добираться до школы в темноте
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В посёлке Бисерть в Нижнесергинском районе Свердловской области детям приходится добираться до школы с фонариками в руках, так как по дороге освещения практически нет. Учеников помладше до школы провожают родители.
Как сообщает «Телекомпания ОТВ», единственное освещение, которое может встретиться школьникам по дороге, это фонари, установленные местными жителями на своих участках, чтобы было «не так страшно».
По данным телеканала, проблему тёмной улицы могли бы частично решить фонари у школы на старом корте, но в прошлом году прокуратура признала его аварийным и, чтобы школьники не играли на нём, там запретили включать освещение.
Журналисты также отметили отсутствие света на переправе через реку, где, со слов местных жителей, весной практически невозможно пройти.
Утверждается также то, что в администрации о проблеме тёмных улиц знают, но заявляют, что ничего не могут сделать, так как в местном бюджете на это нет денег. Школьникам там рекомендовали добираться до школы по тем улицам, где уже есть освещение, но в этом случае детям придётся делать большой крюк.
Как сообщает «Телекомпания ОТВ», единственное освещение, которое может встретиться школьникам по дороге, это фонари, установленные местными жителями на своих участках, чтобы было «не так страшно».
По данным телеканала, проблему тёмной улицы могли бы частично решить фонари у школы на старом корте, но в прошлом году прокуратура признала его аварийным и, чтобы школьники не играли на нём, там запретили включать освещение.
Журналисты также отметили отсутствие света на переправе через реку, где, со слов местных жителей, весной практически невозможно пройти.
Утверждается также то, что в администрации о проблеме тёмных улиц знают, но заявляют, что ничего не могут сделать, так как в местном бюджете на это нет денег. Школьникам там рекомендовали добираться до школы по тем улицам, где уже есть освещение, но в этом случае детям придётся делать большой крюк.
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