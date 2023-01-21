СК проводит проверку после сообщения об аварийном жилье в Николо-Павловском





– подчеркнул Александр Шульга. «В ходе проверки устанавливаются обстоятельства сложившейся ситуации. Истребуется строительная, финансовая и иная документация, опрашиваются проживающие в доме граждане, представители управляющей компании и должностные лица местной администрации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений об аварийном жилье в многоквартирном на улице Юбилейной в селе Николо-Павловском. Из-за того, что дом находится в низине, его цокольные помещения регулярно подвергаются подтоплению.Как сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, в доме долго не проводился капитальный ремонт, из-за чего отдельные стены и потолок не отвечают нормативам и могут представлять опасность для проживающих в доме людей.Ранее «Реальный тагил» писал о том, что в подвале дома стабильно находится вода, и жильцам приходится постоянно следить за её уровнем. Насосы там работают круглосуточно. Кроме того, по словам жильцов, в квартирах сохраняется стойкий запах сырости, а стены покрывает плесень.