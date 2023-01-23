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Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц

19.46 Пятница, 27 января 2023
Общество
Фото Антона Каптелова
Во время прогулки по Калиновскому лесопарку Екатеринбурга, активисты, вставшие на его защиту от строительства автодороги, заметили неподалёку от популярного места отдыха «Рыбалка на Калиновке» залежи мусора. Поэтому было решено устроить здесь приборку, не дожидаясь, как это принято, весны и схода снега.

Провести небольшой субботник запланировали на воскресенье, 5-е февраля. Его приурочат к празднованию Масленицы, которая к тому моменту, будет уже не за горами. Помимо уборки мусора в этот день защитники Калиновского лесопарка собираются развесить кормушки для птиц и пополнить кормом уже имеющиеся.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга попытался успокоить жителей города, заявив, что прокладка автотрассы через Калиновский лесопарк — вопрос ещё не решённый. Успокоить получилось не очень. Большинство защитников леса заметили, что глава горадминистрации говорил только о ближайшем периоде. Успокоить их взволнованность о дальнейшем будущем Калиновке может только внесение изменений в Генплан развития города. А пока там продолжает красоваться дорога, перечёркивающая Калиновский лесопарк от одного его края до другого.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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