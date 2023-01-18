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Экс-схиигумена Сергия приговорили к 7 годам колонии по делу об экстремизме
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) к 7 годам лишения свободы по делу об экстремизме.
В ноябре 2021 года экс-схиигумена уже приговорил Измайловский суд Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Теперь речь шла о наказании за разжигание религиозной ненависти. Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений Романову назначили 7 лет колонии общего режима.
Помощника Сергия Всеволода Могучева по делу об экстремизме приговорили к 5 годам колонии общего режима.
В ноябре 2021 года экс-схиигумена уже приговорил Измайловский суд Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Теперь речь шла о наказании за разжигание религиозной ненависти. Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений Романову назначили 7 лет колонии общего режима.
Помощника Сергия Всеволода Могучева по делу об экстремизме приговорили к 5 годам колонии общего режима.
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