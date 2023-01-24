Список объектов для концессии в Свердловской области составили на 2023 год

«Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми предлагаемыми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе, мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона – это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора – гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя», – рассказал Дмитрий Ионин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении списка объектов, которые могут быть построены или реконструированы на принципах государственно-частного партнерства.В департаменте информполитики региона рассказали, что инвесторам предложили рассмотреть 11 объектов. Планируется привлечь частный бизнес для строительства общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера в Екатеринбурге. Еще одну школу на 825 мест по концепции планируется построить на улице Победы, 4 в Березовском.Также на условиях концепции собираются открыть детские поликлиники в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, Широкая речка Екатеринбурга, построить шестиэтажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1, реконструировать и расширить клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на Флотской, 52. Планируется построить новое здание Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина, а также запустить реабилитационный корпус при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».Частный бизнес хотят привлечь и к реконструкции здания, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев. В список объектов для концессии попали также объекты инфраструктуры для активного отдыха на горнолыжном курорте «Гора Белая» в поселке Уралец.Заместитель губернатора Дмитрий Ионин заявил, что все проекты находятся в разной степени готовности для реализации.