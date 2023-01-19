На станции Дружинино задержали мужчину, ехавшего на сцепке поезда

«Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен, – отметили в УТ МВД России по УрФО.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции Дружинино транспортные полицейские задержали 37-летнего мужчина, который ехал на сцепке хвостового вагона. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.Накануне в дежурную часть Линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение, что на автосцепке между вагонами пассажирского поезда сообщением Екатеринбург – Ижевск находится мужчина.Транспортные полицейские по прибытии поезда на станцию Дружинина задержали жителя Нижегородской области. Оказалось, что нарушить возвращался из мест лишения свободы домой к матери в Ижевск. По дороге он потратил все деньги на спиртное, поэтому решил продолжить свой путь на сцепке поезда.Нарушителя сняли с состава и доставили в Линейный пункт полиции на станции Дружинино. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.