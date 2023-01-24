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В Екатеринбурге проведут общественную экологическую экспертизу по засыпке русла Патрушихи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга зарегистрировала заявку на проведение общественной экологической экспертизы по вопросу засыпки русла реки Патрушихи возле Преображенского парка в Академическом районе. Экспертизе будет подвергнут проект «Создание искусственного земельного участка на реке Патрушиха в районе Академический города Екатеринбурга Свердловской области». Ранее он выставлялся на общественные обсуждения и был подвергнут критике со стороны ряда экологических организаций и экоактивистов.
Изначально в Преображенском парке предполагалось сделать набережную по всей длине, но в какой-то момент застройщик, АО «РСГ–Академическое», решил поменять проект парка, убрав часть реки в трубу, а на освободившейся территории возведя спортивные объекты.
Общественные слушания по этому вопросу проходили в городской администрации 3 ноября 2022 года. К тому моменту фактически засыпка русла реки Патрушихи уже была произведена, но вопросы пришедших горожан о том, почему это было сделано перед слушаниями и без проведения государственной экологической экспертизы, снимались председателем городского комитета по экологии и природопользованию Артуром Зиганшиным, который вёл слушания.
Спустя месяц прокуратура признала работы по засыпке Патрушихи незаконными.
Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) — жёстко регламентированная процедура, которая проводится в соответствии с ФЗ №174 «Об экологической экспертизе», посредством зарегистрированной экологической организации, и она должна быть завершена до окончания государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по тому же проекту.
Общественную экологическую экспертизу проекта засыпки Патрушихи будет проводить Свердловская региональная общественная организация содействия и развития экологических проектов «Мирные жители». Организация имеет на это право, поскольку в её уставе в качестве одного из видов деятельности указано проведение экологических экспертиз.
Заявка организации на проведение экспертизы зарегистрирована 25 января 2023 года, с этого дня отсчитываются её сроки. Экспертиза продлится до завершения работы комиссии государственной экологической экспертизы по рассматриваемой документации. В состав экспертной комиссии ОЭЭ, помимо председателя и секретаря, вошли эксперт по правовым вопросам охраны окружающей среды, эксперт по вопросам территориального планирования, эксперт в области гидрогеологии и эксперт в области ботаники.
За последнее время это уже не первый случай, когда общественность Екатеринбурга сумела зарегистрировать ОЭЭ – в конце 2021 года общественными экспертами была проведена экологическая экспертиза проекта лишения части Шарташского лесопарка статуса особо охраняемой природной территории (на ней бизнесмены планировали построить термальный комплекс «Баден Баден»). Экспертиза выдала отрицательное заключение, а затем к аналогичному выводу пришла государственная экспертиза, в результате строительство комплекса на том участке отменили. Отметим, что выводы общественной экологической экспертизы обязательно должны учитываться при вынесении заключения государственной экспертизой.
Свердловская региональная общественная организация содействия и развития экологических проектов «Мирные жители» извещает, что по вопросам проведения экспертизы можно обратиться к Юлии Казынцевой на электронный адрес kazyntceva@gmail.com.
Изначально в Преображенском парке предполагалось сделать набережную по всей длине, но в какой-то момент застройщик, АО «РСГ–Академическое», решил поменять проект парка, убрав часть реки в трубу, а на освободившейся территории возведя спортивные объекты.
Общественные слушания по этому вопросу проходили в городской администрации 3 ноября 2022 года. К тому моменту фактически засыпка русла реки Патрушихи уже была произведена, но вопросы пришедших горожан о том, почему это было сделано перед слушаниями и без проведения государственной экологической экспертизы, снимались председателем городского комитета по экологии и природопользованию Артуром Зиганшиным, который вёл слушания.
Спустя месяц прокуратура признала работы по засыпке Патрушихи незаконными.
Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) — жёстко регламентированная процедура, которая проводится в соответствии с ФЗ №174 «Об экологической экспертизе», посредством зарегистрированной экологической организации, и она должна быть завершена до окончания государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по тому же проекту.
Общественную экологическую экспертизу проекта засыпки Патрушихи будет проводить Свердловская региональная общественная организация содействия и развития экологических проектов «Мирные жители». Организация имеет на это право, поскольку в её уставе в качестве одного из видов деятельности указано проведение экологических экспертиз.
Заявка организации на проведение экспертизы зарегистрирована 25 января 2023 года, с этого дня отсчитываются её сроки. Экспертиза продлится до завершения работы комиссии государственной экологической экспертизы по рассматриваемой документации. В состав экспертной комиссии ОЭЭ, помимо председателя и секретаря, вошли эксперт по правовым вопросам охраны окружающей среды, эксперт по вопросам территориального планирования, эксперт в области гидрогеологии и эксперт в области ботаники.
Уведомление о регистрации общественной экологической экспертизы по вопросу засыпки русла реки Патрушихи.
За последнее время это уже не первый случай, когда общественность Екатеринбурга сумела зарегистрировать ОЭЭ – в конце 2021 года общественными экспертами была проведена экологическая экспертиза проекта лишения части Шарташского лесопарка статуса особо охраняемой природной территории (на ней бизнесмены планировали построить термальный комплекс «Баден Баден»). Экспертиза выдала отрицательное заключение, а затем к аналогичному выводу пришла государственная экспертиза, в результате строительство комплекса на том участке отменили. Отметим, что выводы общественной экологической экспертизы обязательно должны учитываться при вынесении заключения государственной экспертизой.
Свердловская региональная общественная организация содействия и развития экологических проектов «Мирные жители» извещает, что по вопросам проведения экспертизы можно обратиться к Юлии Казынцевой на электронный адрес kazyntceva@gmail.com.
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