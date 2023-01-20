Кошке, лишившейся из-за екатеринбургских морозов ушей, собирают деньги на операцию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По-настоящему холодных дней в Екатеринбурге этой зимой было немного, но и их оказалось достаточно, чтобы бездомная кошка Тася получила сильнейшие обморожения. Из-за морозов она лишилась ушей, а на очереди операция по ампутации задних лапок.К сожалению, холода Тася пережила на улице. Не нашлось человека, который бы подобрал кошку и приютил её хотя бы на время лютой стужи. В итоге уши у животного так сильно промёрзли, что отвалились сами. Сильно обморозила Тася и обе задние лапки. Теперь, если их не ампутировать, начавшаяся гангрена расползётся на весь организм и окончательно погубит кошку.Екатеринбургский приют «Клякса», под опекой которого оказалось сильно обмороженное животное, передал Тасю на стационар в ветклинику доктора Тебенькова. Содержание её там и грядущая операция требует средств. Их начали собирать среди неравнодушных горожан. Средства можно перечислять на карту «Сбербанка», привязанную к номеру 89126025666.