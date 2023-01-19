Резко увеличилось количество выявленных кормов с ГМО в Свердловской области

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил об итогах прошлого года по проведенным исследованиям продуктов питания, продукции растениеводства, кормов и кормовых добавок для животных на присутствие ГМО – генетически модифицированных организмов.Сотрудники испытательной лаборатории ведомства в 2022 году провели на девять процентов больше исследований, чем в 2021 году. При этом выявленных нарушений оказалось больше на 78 процентов. В основном нарушения выявлялись в партиях кормов, кормового зерна и кормовых добавок.Свердловский референтный центр Россельхознадзора напоминает, что в Российской Федерации производство, ввоз и оборот продукции сельского хозяйства с ГМО строго регулируется законами, контроль осуществляет Россельхознадзор.Ранее ведомство сообщало об результатах лабораторных исследований картошки в 2022 году в Свердловской области. Относительно показателей 2021 года резко выросло количество проведенных исследований картофеля в регионе. При этом количество выявленных дефектов стало больше в 5 раз.