В Екатеринбурге коммунальщики ликвидируют последствия снегопада

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия вчерашнего снегопада в Екатеринбурге. За сутки с улиц города вывезли почти 7 тысяч тонн снежной массы и 25 тонн мусора.В мэрии сообщили, что днем 25 января в очистке города участвовали 449 рабочих и 176 спецмашин. За день вывезли 2 122 тонны снега. Ночью уборка мегаполиса продолжилась. На полигоны с улиц Екатеринбурга вывезли еще 4 792 тонн снежной массы. Для борьбы с гололедом израсходовано более 26 тонн ПГМ и 20 тонн фракционного песка.Сегодня на уборку города вышли 449 рабочих, задействовано 214 единиц спецтехники.