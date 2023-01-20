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Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге рейды по детским креслам
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД проводят в Екатеринбурге профилактические рейды по детским креслам, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы останавливают автомобиль, проверяют салон на наличие детских удерживающих устройств, правильность их крепления, а также применение ремней безопасности для крепления маленьких пассажиров.
Также сотрудники ГИБДД напоминают родителям, что при наличии детей в машине необходимо быть предельно осторожными, не совершать необдуманные обгоны и перестроения, а также соблюдать скоростной режим.
Дети до семи лет в автомобиле должны перевозиться в детских креслах, соответствующих весу и росту ребенка. Ребята от семи до 11 лет на переднем сиденье тоже должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера. На заднем сиденье допускается перевозить детей этой возрастной группы с использованием штатных ремней безопасности.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы останавливают автомобиль, проверяют салон на наличие детских удерживающих устройств, правильность их крепления, а также применение ремней безопасности для крепления маленьких пассажиров.
Также сотрудники ГИБДД напоминают родителям, что при наличии детей в машине необходимо быть предельно осторожными, не совершать необдуманные обгоны и перестроения, а также соблюдать скоростной режим.
Дети до семи лет в автомобиле должны перевозиться в детских креслах, соответствующих весу и росту ребенка. Ребята от семи до 11 лет на переднем сиденье тоже должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера. На заднем сиденье допускается перевозить детей этой возрастной группы с использованием штатных ремней безопасности.
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