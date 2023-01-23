Детскую больницу с вертолетной площадкой планируют построить в Нижнем Тагиле

«Очень надеюсь, что вопрос нескольких десятилетий сдвинется с мёртвой точки, и город получит современное медицинское учреждение», – заявил Пинаев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле планируют построить детскую многопрофильную больницу с вертолетной площадкой. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев в своем аккаунте во «ВКонтакте».По поручению губернатора Свердловской области правительством региона подготовлены предпроектные решения строительства больницы. Медицинское учреждение расположится на первой линии Уральского проспекта и будет оборудовано вертолетной площадкой.В больнице предусмотрены операционной блок на четыре операционные, травмпункт, неврологическое отделение, отделение экстренного приема, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для недоношенных детей.