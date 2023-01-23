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Детскую больницу с вертолетной площадкой планируют построить в Нижнем Тагиле
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле планируют построить детскую многопрофильную больницу с вертолетной площадкой. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев в своем аккаунте во «ВКонтакте».
По поручению губернатора Свердловской области правительством региона подготовлены предпроектные решения строительства больницы. Медицинское учреждение расположится на первой линии Уральского проспекта и будет оборудовано вертолетной площадкой.
В больнице предусмотрены операционной блок на четыре операционные, травмпункт, неврологическое отделение, отделение экстренного приема, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для недоношенных детей.
По поручению губернатора Свердловской области правительством региона подготовлены предпроектные решения строительства больницы. Медицинское учреждение расположится на первой линии Уральского проспекта и будет оборудовано вертолетной площадкой.
В больнице предусмотрены операционной блок на четыре операционные, травмпункт, неврологическое отделение, отделение экстренного приема, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для недоношенных детей.
«Очень надеюсь, что вопрос нескольких десятилетий сдвинется с мёртвой точки, и город получит современное медицинское учреждение», – заявил Пинаев.
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