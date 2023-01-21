ХК «Автомобилист» победил московское «Динамо» и вновь стал лидером Восточной конференции

Владислав Постников © Вечерние ведомости

25 января в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» в матче регулярного чемпионатах КХЛ принимал московское «Динамо».После неудачной серии (12 поражений в 14 матчах) екатеринбургский клуб потерял лидерство в Восточной конференции, однако поражение новосибирской «Сибири» накануне в матче с «Амуром» дало шанс «Автомобилисту» вернуться на первую строчку в таблице «Востока».И «Автомобилист» победу одержал – как и предыдущие две победы в ходе неудачного отрезка, она была одержана над московским клубом (до этого екатеринбуржцы обыграли ЦСКА и «Спартак»).Счёт в матче открыл на 15-й минуте первого периода Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова.В самом начале второго периода за задержку клюшкой был удалён нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков. «Динамо» смогло реализовать большинство за 25 минут до его окончания – отличился Павел Кудрявцев.Однако равный счёт продержался всего 23 секунды – уже третьей минуте второго периода Брукс Мэйсек вновь вывел «Автомобилист» вперёд. результативными передачами в этой атаке отметились Никита Трямкин и Ник Эберт.На 15-й минуте второго периода Олег Ли после передачи Джесси Блэйкера и Патриса Кормье увеличил преимущество екатеринбуржцев – 3:1. Этот счёт продержался до финального свистка. В третьем периоде, несмотря на суммарные 22 минуты удалений у обеих команд, заброшенных шайб зрители не увидели.Победа позволила «Автомобилисту» набрать 70 очков и сравняться с «Сибирью» по набранным очкам. Однако у «Сибири» сыгран на 1 матч больше, поэтому по потерянным баллам «Автомобилист» вышел в единоличные лидеры. С екатеринбургским и новосибирским клубами имел шансы сравняться по очкам казанский «Ак Барс», но подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву», поэтому с 69 очками занимают третье место. Следом идут магнитогорский Металлург (68 очков) и омский Авангард (66).Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.