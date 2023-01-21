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ХК «Автомобилист» победил московское «Динамо» и вновь стал лидером Восточной конференции
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
25 января в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» в матче регулярного чемпионатах КХЛ принимал московское «Динамо».
После неудачной серии (12 поражений в 14 матчах) екатеринбургский клуб потерял лидерство в Восточной конференции, однако поражение новосибирской «Сибири» накануне в матче с «Амуром» дало шанс «Автомобилисту» вернуться на первую строчку в таблице «Востока».
И «Автомобилист» победу одержал – как и предыдущие две победы в ходе неудачного отрезка, она была одержана над московским клубом (до этого екатеринбуржцы обыграли ЦСКА и «Спартак»).
Счёт в матче открыл на 15-й минуте первого периода Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова.
В самом начале второго периода за задержку клюшкой был удалён нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков. «Динамо» смогло реализовать большинство за 25 минут до его окончания – отличился Павел Кудрявцев.
Однако равный счёт продержался всего 23 секунды – уже третьей минуте второго периода Брукс Мэйсек вновь вывел «Автомобилист» вперёд. результативными передачами в этой атаке отметились Никита Трямкин и Ник Эберт.
На 15-й минуте второго периода Олег Ли после передачи Джесси Блэйкера и Патриса Кормье увеличил преимущество екатеринбуржцев – 3:1. Этот счёт продержался до финального свистка. В третьем периоде, несмотря на суммарные 22 минуты удалений у обеих команд, заброшенных шайб зрители не увидели.
Победа позволила «Автомобилисту» набрать 70 очков и сравняться с «Сибирью» по набранным очкам. Однако у «Сибири» сыгран на 1 матч больше, поэтому по потерянным баллам «Автомобилист» вышел в единоличные лидеры. С екатеринбургским и новосибирским клубами имел шансы сравняться по очкам казанский «Ак Барс», но подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву», поэтому с 69 очками занимают третье место. Следом идут магнитогорский Металлург (68 очков) и омский Авангард (66).
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
После неудачной серии (12 поражений в 14 матчах) екатеринбургский клуб потерял лидерство в Восточной конференции, однако поражение новосибирской «Сибири» накануне в матче с «Амуром» дало шанс «Автомобилисту» вернуться на первую строчку в таблице «Востока».
И «Автомобилист» победу одержал – как и предыдущие две победы в ходе неудачного отрезка, она была одержана над московским клубом (до этого екатеринбуржцы обыграли ЦСКА и «Спартак»).
Счёт в матче открыл на 15-й минуте первого периода Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова.
В самом начале второго периода за задержку клюшкой был удалён нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков. «Динамо» смогло реализовать большинство за 25 минут до его окончания – отличился Павел Кудрявцев.
Однако равный счёт продержался всего 23 секунды – уже третьей минуте второго периода Брукс Мэйсек вновь вывел «Автомобилист» вперёд. результативными передачами в этой атаке отметились Никита Трямкин и Ник Эберт.
На 15-й минуте второго периода Олег Ли после передачи Джесси Блэйкера и Патриса Кормье увеличил преимущество екатеринбуржцев – 3:1. Этот счёт продержался до финального свистка. В третьем периоде, несмотря на суммарные 22 минуты удалений у обеих команд, заброшенных шайб зрители не увидели.
Победа позволила «Автомобилисту» набрать 70 очков и сравняться с «Сибирью» по набранным очкам. Однако у «Сибири» сыгран на 1 матч больше, поэтому по потерянным баллам «Автомобилист» вышел в единоличные лидеры. С екатеринбургским и новосибирским клубами имел шансы сравняться по очкам казанский «Ак Барс», но подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву», поэтому с 69 очками занимают третье место. Следом идут магнитогорский Металлург (68 очков) и омский Авангард (66).
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
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