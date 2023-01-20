Нижнетагильскую спортивную школу штрафанули за старые покрышки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свалка старых автопокрышек стала причиной штрафа, который наложили на спортивную школу «Аист» в Нижнем Тагиле. Суд пришёл к выводу, что учреждение нарушило природоохранное законодательство.Несанкционированное складирование старых шин обнаружилось на горе Долгая. На склонах этой возвышенности сконструированы трамплины для лыжников, а у подножья имеется автокорт, где проходят соревнования по дрифту. После прокурорской проверки, инициированной по обращению экоактивиста, виновником образовавшейся свалки признали организаторов этих соревнований, а спортшколу к делу привлекли потому, что именно на её территории располагается автодром.Аргументы представителей «Аиста», отказавшихся признавать вину спортшколы и заявивших, что учреждение лишь сдаёт в аренду данный участок, судью Ленинского района города Нижний Тагил не убедили. Равно, как и довод «мы складываем покрышки на асфальт» от организаторов дрифт-заездов. И на них, и на школу был наложен штраф в размере 54 тысяч рублей за ущерб, причинённый почве, — сообщает издание TagilCity.