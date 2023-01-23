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За сутки в Свердловской области выявили 181 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 181 человека. Всего в регионе зарегистрировано 567 267 случаев заболевания.
Госпитализировали 27 пациентов. В связи выздоровлением выписали 174 свердловчан. С начала пандемии в регине вылечились уже 553 255 человек.
В области за сутки не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 27 пациентов. В связи выздоровлением выписали 174 свердловчан. С начала пандемии в регине вылечились уже 553 255 человек.
В области за сутки не зафиксировано летальных исходов.
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