За сутки в Свердловской области выявили 181 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 181 человека. Всего в регионе зарегистрировано 567 267 случаев заболевания.Госпитализировали 27 пациентов. В связи выздоровлением выписали 174 свердловчан. С начала пандемии в регине вылечились уже 553 255 человек.В области за сутки не зафиксировано летальных исходов.