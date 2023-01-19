Возрастное ограничение 18+
Конец недели в Свердловской области будет снежным и ветреным
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло, но ветрено. Температура воздуха днем в районе -4°С. Ожидается снег.
В четверг, 26 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метель. Ночью -8…-13°С, днем -2…-7°С, на севере до +1°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы 16-21 м/сек, в горах усиление до 25-27 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -3…-5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В пятницу, 27 января, в регионе облачно, местами небольшой снег. Ночью -3…-8°С, в горах и низинах до -13°С. Днем на севере -3…+2°С, на юге -2…-7°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В уральской столице облачно, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°С, днем -2…-4°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 28 января, в Свердловской области облачно, местами небольшой снег. Ночью -7…-12°С, днем -2…-7°С, в горах и низинах до -12°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем -5…-7°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 26 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метель. Ночью -8…-13°С, днем -2…-7°С, на севере до +1°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы 16-21 м/сек, в горах усиление до 25-27 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -3…-5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В пятницу, 27 января, в регионе облачно, местами небольшой снег. Ночью -3…-8°С, в горах и низинах до -13°С. Днем на севере -3…+2°С, на юге -2…-7°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В уральской столице облачно, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°С, днем -2…-4°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 28 января, в Свердловской области облачно, местами небольшой снег. Ночью -7…-12°С, днем -2…-7°С, в горах и низинах до -12°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем -5…-7°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Конец недели в Свердловской области будет теплым
19 января 2023
19 января 2023
Синоптики обещают ветреную погоду в Свердловской области
22 января 2023
22 января 2023
На выходных в Свердловской области потеплеет
20 января 2023
20 января 2023
В Свердловской области потеплеет до -4°С
17 января 2023
17 января 2023