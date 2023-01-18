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ГИБДД выпустила предупреждение для водителей Екатеринбурга из-за снегопада
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада.
Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, а также снижать скорость во время снегопада, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Пешеходам во время непогоды рекомендуют снимать капюшоны, ограничивающие обзор, и использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы стать заметнее на дороге. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобилей в условии гололеда значительно увеличивается.
Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, а также снижать скорость во время снегопада, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
Пешеходам во время непогоды рекомендуют снимать капюшоны, ограничивающие обзор, и использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы стать заметнее на дороге. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобилей в условии гололеда значительно увеличивается.
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