ГИБДД выпустила предупреждение для водителей Екатеринбурга из-за снегопада

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада.Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, а также снижать скорость во время снегопада, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.Пешеходам во время непогоды рекомендуют снимать капюшоны, ограничивающие обзор, и использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы стать заметнее на дороге. Также необходимо помнить, что тормозной путь автомобилей в условии гололеда значительно увеличивается.