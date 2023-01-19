Возрастное ограничение 18+
Плодовитая собака обеспечила Екатеринбургу ещё одно упоминание в Книге рекордов России
Общество
Фото: Книга рекордов России / knigarekordovrossii.ru
В Книге рекордов России появилась ещё одна запись с упоминанием Екатеринбурга. На сей раз рекордом уральскую столицу обеспечила собака. Она родила рекордное количество щенков «за один присест».
Собаку, родившую разом 17 щенков, зовут Сплендид Феличита и она дама породистая — американский булли. Собственно, с породой напрямую связан поставленный ею рекорд. Если внимательно вчитаться в его формулировку: «Самая плодовитая собака породы Американский булли в России», то можно догадаться, что рекорд поставлен среди собак именно этой породы. В Книге можно найти и чуть более плодовитых собачек. Так, в ноябре 2016-го года в Великом Новгороде родились разом 19 щенков у собаки «другой системы». Впрочем, за четырехлапую екатеринбурженку всё равно радостно (чего не скажешь о её владельцах, которым остаётся только посочувствовать).
Стоит также отметить, что предыдущий рекорд в данной категории был поставлен неподалёку. В прошлом году в Серове собака породы булли родила 14 щенков.
Булли — это искусственно-выведенная в США порода, для создания которой смешивали представителей пород американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров. Целью было вывести очень добродушную собаку, которая была бы другом всей семьи и хорошо ладила с маленькими детьми. Это получилось: при том, что у булли очень внушительный и суровый вид, данная порода отличается мягким нравом.
Собаку, родившую разом 17 щенков, зовут Сплендид Феличита и она дама породистая — американский булли. Собственно, с породой напрямую связан поставленный ею рекорд. Если внимательно вчитаться в его формулировку: «Самая плодовитая собака породы Американский булли в России», то можно догадаться, что рекорд поставлен среди собак именно этой породы. В Книге можно найти и чуть более плодовитых собачек. Так, в ноябре 2016-го года в Великом Новгороде родились разом 19 щенков у собаки «другой системы». Впрочем, за четырехлапую екатеринбурженку всё равно радостно (чего не скажешь о её владельцах, которым остаётся только посочувствовать).
Стоит также отметить, что предыдущий рекорд в данной категории был поставлен неподалёку. В прошлом году в Серове собака породы булли родила 14 щенков.
Булли — это искусственно-выведенная в США порода, для создания которой смешивали представителей пород американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров. Целью было вывести очень добродушную собаку, которая была бы другом всей семьи и хорошо ладила с маленькими детьми. Это получилось: при том, что у булли очень внушительный и суровый вид, данная порода отличается мягким нравом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ставшая очень известной собака Жужа покинула Екатеринбург
23 января 2023
23 января 2023
Летающие носороги поселились в Екатеринбургском зоопарке
19 января 2023
19 января 2023