В Свердловской области проживает около 200 тысяч «невыездных» должников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Главное управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области сообщает, что на данный момент на территории области проживает около 200 тысяч должников, которых ограничили в праве покидать пределы Российской Федерации. Из них 11 500 человек получили статус должников из-за отказа выплачивать алименты.Общая сумма долга, которая числится за «невыездными» должниками, составляет порядка 37 миллиардов рублей. Если сравнивать показатели прошлых двух лет, то рисуется такая картина: количество должников, ограниченных в праве передвижения, в области стало меньше, причём значительно, на 33%. Вместе с тем, сумма их задолженности, напротив, выросла, и тоже значительно — на 15%.Портал Госуслуг позволяет гражданину быстро узнать, не числится ли за ним какого долга, и не развернут ли его на границе, если он попытается покинуть территорию страны. Данную информацию можно найти в сервисе «Ход исполнительного производства» портала. Там же можно и оплатить долг в онлайн-режиме, — напоминает государева служба.