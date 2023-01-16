Лекция в библиотеке имени Белинского пройдёт с музыкальным сопровождением

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская областная библиотека имени Белинского в понедельник, 30-го января, ждёт к себе в гости поклонников японской анимации. Здесь прочтут лекцию под мелодии из известных аниме.Музыка во время лекции будет звучать не ради красоты, а в качестве звуковой иллюстрации, ведь рассказ, в первую очередь, пойдёт о саундтреках в японских мультфильмах. Автор лекции «Музыка как отдельный герой аниме» Анна Колесник расскажет, какое место мелодические гармонии занимают в шедеврах Хаяо Миядзаки и Кацухиро Отомо, как влияют на атмосферу рисованных полнометражных фильмов. Известные мелодии из аниме будут звучать в исполнении самого лектора (она играет на фортепиано), Яны Потехиной (скрипка) и Эльдара Сафина (перкуссия).Начало лекции в 18:00, место проведения — отдел музыкально-нотной литературы в основном здании библиотеки на улице Белинского.