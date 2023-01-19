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На Широкой Речке в Екатеринбурге планируют построить трамвайную линию и депо
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют построить еще одну трамвайную линию, которая соединит Академический район и Широкую Речку. В городе уже стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории.
Согласно документации, трамвайная линия будет проложена по проспекту Академика Сахарова, улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. На Широкой Речке, северо-восточнее существующей подстанции «Рябина», планируется строительство разворотного кольца и трамвайного депо.
Протяженность линии составит 4,2 километра. Также запланировано строительство шестиполосной дороги на улице Хрустальногорской и реконструкция улицы Евгения Савкова.
На новой трамвайной линии обустроят следующие остановки:
- Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;
- Академика Сахарова – Рябинина;
- Хрустальногорская – Евгения Савкова;
- Евгения Савкова – Косотурская;
- Евгения Савкова – Ручейная;
- Евгения Савкова – Новая 1;
- Конечная в районе трамвайного кольца.
Общественные обсуждения проводятся до 17 февраля. В холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а до 7 февраля можно посмотреть экспозицию проектов: в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00.
Согласно документации, трамвайная линия будет проложена по проспекту Академика Сахарова, улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. На Широкой Речке, северо-восточнее существующей подстанции «Рябина», планируется строительство разворотного кольца и трамвайного депо.
Протяженность линии составит 4,2 километра. Также запланировано строительство шестиполосной дороги на улице Хрустальногорской и реконструкция улицы Евгения Савкова.
На новой трамвайной линии обустроят следующие остановки:
- Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;
- Академика Сахарова – Рябинина;
- Хрустальногорская – Евгения Савкова;
- Евгения Савкова – Косотурская;
- Евгения Савкова – Ручейная;
- Евгения Савкова – Новая 1;
- Конечная в районе трамвайного кольца.
Общественные обсуждения проводятся до 17 февраля. В холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а до 7 февраля можно посмотреть экспозицию проектов: в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00.
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