На Широкой Речке в Екатеринбурге планируют построить трамвайную линию и депо

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют построить еще одну трамвайную линию, которая соединит Академический район и Широкую Речку. В городе уже стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории.Согласно документации, трамвайная линия будет проложена по проспекту Академика Сахарова, улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. На Широкой Речке, северо-восточнее существующей подстанции «Рябина», планируется строительство разворотного кольца и трамвайного депо.Протяженность линии составит 4,2 километра. Также запланировано строительство шестиполосной дороги на улице Хрустальногорской и реконструкция улицы Евгения Савкова.На новой трамвайной линии обустроят следующие остановки:- Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;- Академика Сахарова – Рябинина;- Хрустальногорская – Евгения Савкова;- Евгения Савкова – Косотурская;- Евгения Савкова – Ручейная;- Евгения Савкова – Новая 1;- Конечная в районе трамвайного кольца.Общественные обсуждения проводятся до 17 февраля. В холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а до 7 февраля можно посмотреть экспозицию проектов: в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00.