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Учитель гимназии в Екатеринбурге заклеила ребенку рот скотчем

16.55 Вторник, 24 января 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Педагога элитной гимназии №94 в Екатеринбурге обвинили в издевательстве над учениками. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на маму третьеклассника. СКР уже проводит проверку.

Как рассказала родительница, ее сын подвергался физическому насилию со стороны педагога. Мальчик сказал маме, что учительница якобы заклеивала ему рот скотчем. По словам матери ребенка, от рук учителя могли пострадать и другие дети.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга организовал проведение проверки о возможном применении физического насилия педагога в отношении учеников начальных классов.

«В ходе проверочных мероприятий следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имели ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений, ситуации будет дана объективная правовая оценка», – рассказал «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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