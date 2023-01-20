Улицу Народной Воли перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Речь идет об участке от 8 Марта до Степана Разина.Перекрытие связано с реконструкцией улицы Народной Воли. Ограничения будут действовать с 6 февраля по 30 марта.На время перекрытия движение транспорта направят по улицам 8 Марта и Степана Разина.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.