В Екатеринбурге автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 20 по 22 января проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли девять водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медобследования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали шесть автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенный права управления ТС.