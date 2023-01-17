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В Екатеринбурге автоинспекторы поймали 10 пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы с 20 по 22 января проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.
К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли девять водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медобследования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали шесть автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенный права управления ТС.
К административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекли девять водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медобследования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали шесть автолюбителей, не имеющих водительских прав, и четырех водителей, лишенный права управления ТС.
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