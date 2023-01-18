Еще 178 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 178 случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 567 086 случаев COVID-19.Госпитализировано 33 пациента. По выздоровлению выписали 104 человек. Общее число вылечившихся – 553 081.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.