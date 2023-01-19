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Мэрия опубликовала список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге в этом году отремонтируют 17 участков автомобильный дорог. Мэрия опубликовала список объектов.
В список автодорог, которые отремонтируют в 2023 году, вошли:
- улица Старых Большевиков – от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;
- Фрезеровщиков – от Шефской до дома № 80 по Фрезеровщиков;
- Машинная – от Фурманова до дома № 2 по Луганской;
- 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Санаторной;
- Шейнкмана – от Куйбышева до Радищева;
- Розы Люксембург – от Куйбышева до Декабристов;
- Евгения Савкова – от Суходольской до автодороги в посёлок Медный;
- Восточная – от Первомайской до Малышева;
- Белинского – от дома № 108 до улицы Декабристов;
- Техническая – от Ватутина до Расточной;
- Репина – от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой;
- Шаумяна – от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
- Шейнкмана – от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- Фурманова – от улицы 8 Марта до Машинной;
- Посадская – от Белореченской до Московской (по чётной стороне);
- автодорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до дороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.
На ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 тысячи 934 квадратных метра выделено 917 миллионов 895 тысяч рублей. С завершением весенней уборки Екатеринбурга подрядчики приступят к ремонтным работам.
В список автодорог, которые отремонтируют в 2023 году, вошли:
- улица Старых Большевиков – от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;
- Фрезеровщиков – от Шефской до дома № 80 по Фрезеровщиков;
- Машинная – от Фурманова до дома № 2 по Луганской;
- 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Санаторной;
- Шейнкмана – от Куйбышева до Радищева;
- Розы Люксембург – от Куйбышева до Декабристов;
- Евгения Савкова – от Суходольской до автодороги в посёлок Медный;
- Восточная – от Первомайской до Малышева;
- Белинского – от дома № 108 до улицы Декабристов;
- Техническая – от Ватутина до Расточной;
- Репина – от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой;
- Шаумяна – от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
- Шейнкмана – от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- Фурманова – от улицы 8 Марта до Машинной;
- Посадская – от Белореченской до Московской (по чётной стороне);
- автодорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до дороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.
На ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 тысячи 934 квадратных метра выделено 917 миллионов 895 тысяч рублей. С завершением весенней уборки Екатеринбурга подрядчики приступят к ремонтным работам.
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