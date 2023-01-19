Мэрия опубликовала список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге в этом году отремонтируют 17 участков автомобильный дорог. Мэрия опубликовала список объектов.В список автодорог, которые отремонтируют в 2023 году, вошли:- улица Старых Большевиков – от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;- Фрезеровщиков – от Шефской до дома № 80 по Фрезеровщиков;- Машинная – от Фурманова до дома № 2 по Луганской;- 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127;- Патриса Лумумбы – от Братской до Санаторной;- Шейнкмана – от Куйбышева до Радищева;- Розы Люксембург – от Куйбышева до Декабристов;- Евгения Савкова – от Суходольской до автодороги в посёлок Медный;- Восточная – от Первомайской до Малышева;- Белинского – от дома № 108 до улицы Декабристов;- Техническая – от Ватутина до Расточной;- Репина – от дома № 17 до Металлургов с транспортной развязкой;- Шаумяна – от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;- Шейнкмана – от Челюскинцев до проспекта Ленина;- Фурманова – от улицы 8 Марта до Машинной;- Посадская – от Белореченской до Московской (по чётной стороне);- автодорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до дороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.На ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 тысячи 934 квадратных метра выделено 917 миллионов 895 тысяч рублей. С завершением весенней уборки Екатеринбурга подрядчики приступят к ремонтным работам.