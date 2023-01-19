Проезд в Академическом получил имя первого главного государственного санврача Свердловской области

«Увековечивание памяти Аллы Никандровны Ощепковой – это большой вклад в укрепление традиций санитарно-эпидемиологического дела. Это яркая точка в чреде мероприятий к 100-летию нашей службы, которое мы отметили в 2022 году», – отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новый проезд в Академическом районе Екатеринбурга назвали в честь первого главного государственного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой.В честь Аллы Ощепковой назван проезд, расположенный в квартале Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена – Академика Парина. Соответствующее постановление администрации Екатеринбурга подписал мэр Алексей Орлов.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что присвоение улице имени деятеля госсанэпидслужбы свидетельствует о признании высокой роли службы в деле сохранения здоровья и благополучия уральцев, а также о преемственности поколений.Алла Ощепкова руководила санэпидслужбой Свердловской области 26 лет – с 1959 по 1985 год. За это время в области ввели в эксплуатацию 984 установки по очистке атмосферного воздуха, 551 установку по очистке сточных вод и 113 водопроводов. Из санитарно-защитных зон промышленных предприятий выведено около 7 тысяч человек. Более чем у 40 тысяч женщин были улучшены условия труда, а трех тысяч женщин освободили от выполнения работ с тяжелыми и вредными условиями труда.Кроме того, в 1972 году при участии Аллы Ощепковой впервые в стране разработали трехлетний план строительства природоохранных объектов в области, который был утвержден решением Областного Совета народных депутатов. Также Ощепкова опубликовала 44 научно-практические работы.