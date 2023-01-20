Под реновацию в Екатеринбурге определили еще две площадки

«Помимо этого, полным ходом идет расселение: на территории на улице Шефской процесс завершен уже на 95 %», – добавил Сурганов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще два участка в Екатеринбурге определили под «Комплексное развитие территории». Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Григорий Сурганов.По словам Сурганова, первая площадка находится в Железнодорожном районе на улице Летчиков. Там расположены семь ветхих жилых домов, построенных в 1940-1950 годах. Предполагается расселить 98 жилых помещений.Вторая площадка располагается в Чкаловском районе на улице Кварцевой. На этом участке находятся пять ветхих домов, в том числе два аварийных – всего 40 жилых помещений.Аукционы по двум территориям запланированы на лето 2023 года. Григорий Сурганов отметил, что градостроительный потенциал площадки на улице Летчиков составляет порядка 48 тысяч квадратных метров, а участка на улице Кварцевой – 37 тысяч квадратных метров.Сначала специалисты проведут публичные слушания, обсуждения и встречи. После этого жители площадок будут голосовать за или против вступления в программу.На трех предыдущих территориях, попавших под реновацию, уже начался снос аварийных зданий. На площадке, ограниченной улице Шефской, демонтировали два дома, а на улице Краснофлотцев – один. В марте там снесут еще одно здание.