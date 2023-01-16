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Жители Екатеринбурга запустили интернет-флешмоб в защиту Калиновского лесопарка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местные жители продолжают бороться за судьбу Калиновского лесопарка, который чиновники решили «перечеркнуть» автотрассой. В чатах идут ежедневные обсуждения о том, как можно помешать этим варварским планам, а в соцсетях запущен флешмоб в поддержку уголка уральской природы.
Цель флешмоба проста: оповестить как можно больше людей об угрозе, нависшей над лесопарком, и показать, что Калиновка — не какая-то заброшенная, замусоренная помойка (а именно так чиновники и бизнесмены пытаются представить любой природный объект, на который у них проснулся аппетит), но красивейшее место, где любят погулять люди самых разных возрастов. Флешмоб очень простой — горожане выкладывают в соцсети фотографии и видеоролики, снятые в лесопарке, и добавляют к ним хэштег #люблюкалиновский. Объявили эту акцию в конце прошлой недели и менее, чем за 5 дней, соцсети заполнились сотнями красочных, живописных фотоснимков из Калиновского лесопарка.
Быстро набирает популярность и группа в Телеграме «Калиновский лесопарк». Там активно обсуждают дальнейшие меры спасения леса, с его малинниками, лыжными трассами, родничками, опушками и озёрами, от автотрассы. Сейчас в группе почти 700 участников.
Меж тем, на встрече с инициативной группой защитников Калиновского лесопарка ио заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов заявил, что перенести дорогу, которая должна стать дублёром проспекта Космонавтов, невозможно.
Цель флешмоба проста: оповестить как можно больше людей об угрозе, нависшей над лесопарком, и показать, что Калиновка — не какая-то заброшенная, замусоренная помойка (а именно так чиновники и бизнесмены пытаются представить любой природный объект, на который у них проснулся аппетит), но красивейшее место, где любят погулять люди самых разных возрастов. Флешмоб очень простой — горожане выкладывают в соцсети фотографии и видеоролики, снятые в лесопарке, и добавляют к ним хэштег #люблюкалиновский. Объявили эту акцию в конце прошлой недели и менее, чем за 5 дней, соцсети заполнились сотнями красочных, живописных фотоснимков из Калиновского лесопарка.
Быстро набирает популярность и группа в Телеграме «Калиновский лесопарк». Там активно обсуждают дальнейшие меры спасения леса, с его малинниками, лыжными трассами, родничками, опушками и озёрами, от автотрассы. Сейчас в группе почти 700 участников.
Меж тем, на встрече с инициативной группой защитников Калиновского лесопарка ио заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов заявил, что перенести дорогу, которая должна стать дублёром проспекта Космонавтов, невозможно.
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