Таможенники не пустили в Екатеринбург 250 тысяч пачек немаркированных стиков

«На обнаруженных в ходе досмотра 502 коробках стиков производства Heets, Fiit, Kent отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации. Требование о нанесении маркировки Data Matrix на табачную продукцию в России стало обязательным с 1 июля 2020 года. За ее отсутствие или подделку законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственности», – отметил и.о. начальника службы контроля после выпуска товаров Алексей Кравченко.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральские таможенники не пустили в Екатеринбурге партию немаркированной табачной продукции – более 250 тысяч стиков.В пресс-службе Уральского таможенного управления «Вечерним ведомостям» рассказали, что партию немаркированной табачной продукции задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни на российско-казахстанской границе. Около двух тонн товара пытались ввезти на территорию России в районе Троицка. Стики перемещались в составе сборных грузов на двух фурах, а местом доставки значился Екатеринбург.Сейчас товар задержан, решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.