В Свердловской области растет спрос на специалистов со знанием китайского языка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год на 41% выросло количество вакансий, в которых требуется знание китайского языка. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.Чаще всего знание китайского языка требуется в сфере транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить специалистам со знанием китайского, составляет 77 тысяч рублей.В пресс-службе hh.ru отметили, что за год на 13% снизилось количество вакансий с требованием английского языка. При этом английский все еще остается наиболее востребованным иностранным языком на рынке труда области.