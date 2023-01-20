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В Свердловской области растет спрос на специалистов со знанием китайского языка
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области за год на 41% выросло количество вакансий, в которых требуется знание китайского языка. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Чаще всего знание китайского языка требуется в сфере транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить специалистам со знанием китайского, составляет 77 тысяч рублей.
В пресс-службе hh.ru отметили, что за год на 13% снизилось количество вакансий с требованием английского языка. При этом английский все еще остается наиболее востребованным иностранным языком на рынке труда области.
Чаще всего знание китайского языка требуется в сфере транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя зарплата, которую работодатели готовы предложить специалистам со знанием китайского, составляет 77 тысяч рублей.
В пресс-службе hh.ru отметили, что за год на 13% снизилось количество вакансий с требованием английского языка. При этом английский все еще остается наиболее востребованным иностранным языком на рынке труда области.
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