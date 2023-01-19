ХК «Автомобилист» потерпел 12-е поражение в 14 матчах и потерял лидерство в конференции

Владислав Постников © Вечерние ведомости

21 января на «Арене Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» принимал в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» из Астаны.Накануне новосибирская «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» и потеснила с первой строчки Восточной конференции екатеринбургский клуб, который был лидером на протяжении последних четырёх месяцев. В случае победы «Автомобилист» мог догнать новосибирцев по набранным очкам и опередить по потерянным, однако этого не случилось.Первый период остался за «Барысом» – нападающий гостей Антон Сагадеев уже к середине третьей минуты оформил дубль, отличившись сначала в равных составах, а затем в большинстве. В конце двадцатиминутки Сергей Широков сократил разницу, реализовав большинство – на перерыв команды ушли при счёте 1:2.Второй период екатеринбуржцы вновь начали неудачно – нападающий «Барыса» Егор Петухов сумел забросить шайбу, когда его команда играла в меньшинстве. На 7-й минуте периода Дмитрий Шевченко сделал счёт 1:4. Олег Ли на 15-й минуте сумел сократить разрыв в счёте до 2:4, но в конце периода «Автомобилист» остался в меньшинстве и Джереми Бракко увеличил преимущество казахстанского клуба до трёх шайб – 2:5.В третьем периоде стараниями Стефана Да Косты «Автомобилист» сумел лишь отквитать одну шайбу – итог 3:5 в пользу «Барыса».У «Автомобилиста» осталось 68 очков, теперь екатеринбургская команда, лидировавшая в Восточной конференции на протяжении нескольких месяцев, отстаёт от занимающей первое место «Сибири» на 2 очка. Следом идут «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс» (у всех трёх клубов по 66 очков). Правда, у Сибири по сравнению со всеми вышеперечисленными клубами сыгран на 1 матч больше. Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт на домашней площадке против московского «Динамо», которому на этой неделе уступил в Москве со счётом 0:3. К слову, в последних 14 матчах две единственные победы «Автомобилист» одержал как раз над московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА.