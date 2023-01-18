В Екатеринбурге на Компрессорном из-за гололеда травмировались две пенсионерки





– пишет горожанин. «Лежат в больнице. Предлагают делать операцию с общим наркозом из которого есть шанс не выйти. Конечно, мог кто-то пойти с ней, но она вполне самостоятельная была до инцидента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржец пожаловался на неочищенный тротуар на улице Латвийской в посёлке Компрессорного завода. По его словам, из-за гололеда его 85-летняя бабушка упала и сломала шейку бедра.Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». Местный житель также заявил, что помимо его родной бабушки, в том же месте упала другая пенсионерка. Она тоже сломала ногу.