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В Екатеринбурге на Компрессорном из-за гололеда травмировались две пенсионерки
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец пожаловался на неочищенный тротуар на улице Латвийской в посёлке Компрессорного завода. По его словам, из-за гололеда его 85-летняя бабушка упала и сломала шейку бедра.
Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». Местный житель также заявил, что помимо его родной бабушки, в том же месте упала другая пенсионерка. Она тоже сломала ногу.
Об этом сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург». Местный житель также заявил, что помимо его родной бабушки, в том же месте упала другая пенсионерка. Она тоже сломала ногу.
«Лежат в больнице. Предлагают делать операцию с общим наркозом из которого есть шанс не выйти. Конечно, мог кто-то пойти с ней, но она вполне самостоятельная была до инцидента»,
– пишет горожанин.
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