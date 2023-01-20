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В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга начали сносить здание бывшей АТС по адресу Бебеля, 122. Здание располагается в непосредственной близости от забора лицея №12 и двух жилых домов – девятиэтаэжки Бебеля, 120 и 16-этажки Бебеля, 126. В 2022 году было заявлено о планах построить на его месте жилой дом высотой до 18 этажей.
Здание демонтируют с помощью одного экскаватора. Кто выполняет работы, неизвестно – никаких информационных табличек на заборе нет.
В последние годы здание уже не функционировало по своему изначальному предназначению и использовалось лишь как опора под мачту для базовой станции мобильной связи. Весной 2022 года было заявлено о планах возвести на его месте жилую высотку, администрация Екатеринбурга проводила по этому поводу общественные обсуждения. Во время обсуждений от горожан поступило много возражений – жители соседних домов жаловались на то, что новая высотка закроет их дворы от солнечного света, а вместо зелёного газона и кустарников появится новый проезд, на котором будут парковаться автомобили. В итоге из 37 участников общественных обсуждений только 17 высказались за проект, остальные 20 высказались против. Несмотря на то, что в итоговом протоколе замечания противников проекта были отражены как «не подлежащие учёту», в июле 2022 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов издал постановление, отклоняющее проект о внесении изменений в проект межевания данной территории.
«Предложить Васюкову Оливеру Владимировичу доработать проект о внесении изменений с учетом внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений и направить на утверждение в установленном порядке» — постановил мэр.
После этого никаких постановлений о проведении общественных обсуждений по межеванию территории в границах улиц Бебеля – Готвальда – Опалихинская городская администрация не проводила.
Упомянутый в постановлении Оливер Васюков – один из собственников земельного участка под АТС. Вторым собственником, согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»), является Дмитрий Борисенко. До 2021 года собственником участка был Ростелеком, в компании заявили, что продали его «в рамках программы эффективного управления и оптимизации портфеля недвижимости». Васюков и Борисенко являются, либо являлись в прошлом руководителями и учредителями множества организаций, многие из которых к настоящему времени уже ликвидированы, некоторые находятся в стадии ликвидации.
Инициатором нового проекта межевания территории на Бебеля, 122 стало ООО «Специализированный застройщик "Стройком Север"». Оно также учреждено Васюковым и Борисенко, а его управляющим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Максим Роготовский.
Роготовский, судя по данным из ЕГРЮЛ, был учредителем нескольких организаций, в качестве видов деятельности у которых указаны строительство и снос зданий. Так, вместе с Алиной Васюковой (дочерью Оливера Васюкова) он был учредителем ООО «Стройсклад», в настоящий момент ликвидированного. Кроме того, Роготовский является управляющим созданного в августе 2022 года ООО «Специализированный застройщик "Восточный"». Ранее Роготовский руководил ещё одной организацией, имеющей в своём названии слова «специализированный застройщик» – ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК». Данный застройщик, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, сдал два дома – 26-этажки в районе Южного Автовокзала (ЖК «Белорецкий»).
Дмитрий Борисенко является учредителем ООО «Специализированный застройщик "БМ-Инвест"», созданного в марте 2022 года. Вторым учредителем ООО «СЗ "БМ-Инвест"» является основатель и руководитель ООО «МАН» Борис Мильман, которого в конце 2022 года приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, признав вместе с двумя начальниками из свердловской Росгвардии виновным по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) из-за невыполненного ремонта росгвардейских казарм, за который, несмотря на отсутствие работ, была произведена оплата.
Васюков ранее также был руководителем ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК» (до того как им стал Роготовский). Сейчас это юрлицо находится в стадии ликвидации.
Территория под АТС на Бебеля, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, отнесена администрацией Екатеринбурга к зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), что допускает строительство на ней многоэтажки. Однако перед этим проект планировки в любом случае должен пройти общественные обсуждения.
В настоящий момент в открытом доступе нет информации о параметрах будущей стройки на месте АТС. «Вечерние ведомости» направили запрос в городскую администрацию, поступал ли от Оливера Васюкова скорректированный после общественных обсуждений проект.
В районном паблике Вконтакте жители Заречного микрорайона снова начали выражать своё недовольство по поводу возможного появления многоэтажки. К слову, в последние 20 лет несколько проектов уплотнительной застройки в Заречном пришлось свернуть как раз из-за протестов местных жителей.
Здание демонтируют с помощью одного экскаватора. Кто выполняет работы, неизвестно – никаких информационных табличек на заборе нет.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В последние годы здание уже не функционировало по своему изначальному предназначению и использовалось лишь как опора под мачту для базовой станции мобильной связи. Весной 2022 года было заявлено о планах возвести на его месте жилую высотку, администрация Екатеринбурга проводила по этому поводу общественные обсуждения. Во время обсуждений от горожан поступило много возражений – жители соседних домов жаловались на то, что новая высотка закроет их дворы от солнечного света, а вместо зелёного газона и кустарников появится новый проезд, на котором будут парковаться автомобили. В итоге из 37 участников общественных обсуждений только 17 высказались за проект, остальные 20 высказались против. Несмотря на то, что в итоговом протоколе замечания противников проекта были отражены как «не подлежащие учёту», в июле 2022 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов издал постановление, отклоняющее проект о внесении изменений в проект межевания данной территории.
«Предложить Васюкову Оливеру Владимировичу доработать проект о внесении изменений с учетом внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений и направить на утверждение в установленном порядке» — постановил мэр.
После этого никаких постановлений о проведении общественных обсуждений по межеванию территории в границах улиц Бебеля – Готвальда – Опалихинская городская администрация не проводила.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Упомянутый в постановлении Оливер Васюков – один из собственников земельного участка под АТС. Вторым собственником, согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»), является Дмитрий Борисенко. До 2021 года собственником участка был Ростелеком, в компании заявили, что продали его «в рамках программы эффективного управления и оптимизации портфеля недвижимости». Васюков и Борисенко являются, либо являлись в прошлом руководителями и учредителями множества организаций, многие из которых к настоящему времени уже ликвидированы, некоторые находятся в стадии ликвидации.
Инициатором нового проекта межевания территории на Бебеля, 122 стало ООО «Специализированный застройщик "Стройком Север"». Оно также учреждено Васюковым и Борисенко, а его управляющим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Максим Роготовский.
Роготовский, судя по данным из ЕГРЮЛ, был учредителем нескольких организаций, в качестве видов деятельности у которых указаны строительство и снос зданий. Так, вместе с Алиной Васюковой (дочерью Оливера Васюкова) он был учредителем ООО «Стройсклад», в настоящий момент ликвидированного. Кроме того, Роготовский является управляющим созданного в августе 2022 года ООО «Специализированный застройщик "Восточный"». Ранее Роготовский руководил ещё одной организацией, имеющей в своём названии слова «специализированный застройщик» – ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК». Данный застройщик, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, сдал два дома – 26-этажки в районе Южного Автовокзала (ЖК «Белорецкий»).
Дмитрий Борисенко является учредителем ООО «Специализированный застройщик "БМ-Инвест"», созданного в марте 2022 года. Вторым учредителем ООО «СЗ "БМ-Инвест"» является основатель и руководитель ООО «МАН» Борис Мильман, которого в конце 2022 года приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, признав вместе с двумя начальниками из свердловской Росгвардии виновным по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) из-за невыполненного ремонта росгвардейских казарм, за который, несмотря на отсутствие работ, была произведена оплата.
Васюков ранее также был руководителем ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК» (до того как им стал Роготовский). Сейчас это юрлицо находится в стадии ликвидации.
Участок, на котором планируют возвести многоэтажку, имеет площадь чуть более 2 тысяч квадратных метров. Иллюстрация: ПЗЗ города Екатеринбурга / OpenStreetMaps
Территория под АТС на Бебеля, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, отнесена администрацией Екатеринбурга к зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), что допускает строительство на ней многоэтажки. Однако перед этим проект планировки в любом случае должен пройти общественные обсуждения.
В настоящий момент в открытом доступе нет информации о параметрах будущей стройки на месте АТС. «Вечерние ведомости» направили запрос в городскую администрацию, поступал ли от Оливера Васюкова скорректированный после общественных обсуждений проект.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В районном паблике Вконтакте жители Заречного микрорайона снова начали выражать своё недовольство по поводу возможного появления многоэтажки. К слову, в последние 20 лет несколько проектов уплотнительной застройки в Заречном пришлось свернуть как раз из-за протестов местных жителей.
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