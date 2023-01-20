Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка

20.12 Суббота, 21 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга начали сносить здание бывшей АТС по адресу Бебеля, 122. Здание располагается в непосредственной близости от забора лицея №12 и двух жилых домов – девятиэтаэжки Бебеля, 120 и 16-этажки Бебеля, 126. В 2022 году было заявлено о планах построить на его месте жилой дом высотой до 18 этажей.

Здание демонтируют с помощью одного экскаватора. Кто выполняет работы, неизвестно – никаких информационных табличек на заборе нет.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В последние годы здание уже не функционировало по своему изначальному предназначению и использовалось лишь как опора под мачту для базовой станции мобильной связи. Весной 2022 года было заявлено о планах возвести на его месте жилую высотку, администрация Екатеринбурга проводила по этому поводу общественные обсуждения. Во время обсуждений от горожан поступило много возражений – жители соседних домов жаловались на то, что новая высотка закроет их дворы от солнечного света, а вместо зелёного газона и кустарников появится новый проезд, на котором будут парковаться автомобили. В итоге из 37 участников общественных обсуждений только 17 высказались за проект, остальные 20 высказались против. Несмотря на то, что в итоговом протоколе замечания противников проекта были отражены как «не подлежащие учёту», в июле 2022 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов издал постановление, отклоняющее проект о внесении изменений в проект межевания данной территории.

«Предложить Васюкову Оливеру Владимировичу доработать проект о внесении изменений с учетом внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений и направить на утверждение в установленном порядке» постановил мэр.

После этого никаких постановлений о проведении общественных обсуждений по межеванию территории в границах улиц Бебеля – Готвальда – Опалихинская городская администрация не проводила.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Упомянутый в постановлении Оливер Васюков – один из собственников земельного участка под АТС. Вторым собственником, согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»), является Дмитрий Борисенко. До 2021 года собственником участка был Ростелеком, в компании заявили, что продали его «в рамках программы эффективного управления и оптимизации портфеля недвижимости». Васюков и Борисенко являются, либо являлись в прошлом руководителями и учредителями множества организаций, многие из которых к настоящему времени уже ликвидированы, некоторые находятся в стадии ликвидации.

Инициатором нового проекта межевания территории на Бебеля, 122 стало ООО «Специализированный застройщик "Стройком Север"». Оно также учреждено Васюковым и Борисенко, а его управляющим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Максим Роготовский.

Роготовский, судя по данным из ЕГРЮЛ, был учредителем нескольких организаций, в качестве видов деятельности у которых указаны строительство и снос зданий. Так, вместе с Алиной Васюковой (дочерью Оливера Васюкова) он был учредителем ООО «Стройсклад», в настоящий момент ликвидированного. Кроме того, Роготовский является управляющим созданного в августе 2022 года ООО «Специализированный застройщик "Восточный"». Ранее Роготовский руководил ещё одной организацией, имеющей в своём названии слова «специализированный застройщик» – ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК». Данный застройщик, судя по данным Единой информационной системы жилищного строительства, сдал два дома – 26-этажки в районе Южного Автовокзала (ЖК «Белорецкий»).

Дмитрий Борисенко является учредителем ООО «Специализированный застройщик "БМ-Инвест"», созданного в марте 2022 года. Вторым учредителем ООО «СЗ "БМ-Инвест"» является основатель и руководитель ООО «МАН» Борис Мильман, которого в конце 2022 года приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, признав вместе с двумя начальниками из свердловской Росгвардии виновным по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) из-за невыполненного ремонта росгвардейских казарм, за который, несмотря на отсутствие работ, была произведена оплата.

Васюков ранее также был руководителем ООО СЗ «Ривьера-Инвест-БК» (до того как им стал Роготовский). Сейчас это юрлицо находится в стадии ликвидации.


Участок, на котором планируют возвести многоэтажку, имеет площадь чуть более 2 тысяч квадратных метров. Иллюстрация: ПЗЗ города Екатеринбурга / OpenStreetMaps


Территория под АТС на Бебеля, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, отнесена администрацией Екатеринбурга к зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), что допускает строительство на ней многоэтажки. Однако перед этим проект планировки в любом случае должен пройти общественные обсуждения.

В настоящий момент в открытом доступе нет информации о параметрах будущей стройки на месте АТС. «Вечерние ведомости» направили запрос в городскую администрацию, поступал ли от Оливера Васюкова скорректированный после общественных обсуждений проект.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В районном паблике Вконтакте жители Заречного микрорайона снова начали выражать своё недовольство по поводу возможного появления многоэтажки. К слову, в последние 20 лет несколько проектов уплотнительной застройки в Заречном пришлось свернуть как раз из-за протестов местных жителей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы
20 января 2023
В Екатеринбурге восемь домов на Уктусе остались без отопления
14 января 2023
Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
20 января 2023
Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург
17 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
23:51 Полиция задержала зачинщиков интернациональной драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Видео
20:12 В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка
20:04 В общежитии УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка иностранных студентов
18:12 Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
17:48 По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
16:43 Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
16:02 В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
15:10 В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
14:16 Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты
13:08 Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
12:36 В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
11:30 Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
10:24 В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
20:53 За открытый люк на Уралмаше МБУ заплатит получившему травму ребёнку
20:28 Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
19:44 Собачку с черепно-мозговой травмой спасти не удалось, — сообщает приют «Клякса»
19:11 Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы
18:54 Уральский разведчик Николай Кузнецов станет героем воскресной экскурсии в Екатеринбурге
18:30 В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка
17:55 На выходных в Свердловской области будет тепло
17:24 Самбисты УГМК поднялись на высшие ступени пьедестала на молодежном первенстве России
16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
16:21 В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
15:55 Традиционный штурм ледового городка пройдет в Екатеринбурге
15:22 Коронавирусом заболели еще 185 жителей Свердловской области
14:59 Суд приостановил работу закусочной в Екатеринбурге, где отравились 15 человек
Все новости Свердловской области
17:58 Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»
17:12 В Испании задержан самый титулованный футболист Дани Алвес, его подозревают в сексуальном насилии
16:22 В Нижегородской области взорвался ломбард, пострадали два человека
16:02 В Улан-Удэ будут судить пенсионерку, побившую ногами нескольких полицейских
14:29 В Институте катализа СО РАН решили запатентовать «долговечное церковное кадило»
13:44 В Суровикино пожарные спасли собаку, которая несколько дней не могла выбраться из котлована
13:13 В Башкирии полковник МЧС получил 13 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке
12:31 Во Франции более миллиона человек вышли на протесты против повышения пенсионного возраста
11:45 СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр
11:31 МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
18:00 В Москве почтили память убитых 14 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
17:12 В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
15:57 В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов
15:12 Президент Казахстана Токаев распустил нижнюю палату парламента
14:59 МЧС: в Воткинске произошел пожар из-за оставленного на зарядке робота-пылесоса
14:39 В Ираке в массовой давке у стадиона погибли два человека, около 80 получили травмы
14:05 Скончался режиссер Николай Досталь
13:58 На Ставрополье против педагога кадетской школы, где ребенка били плетью, возбудили уголовное дело
12:20 В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника
11:24 В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
10:38 В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
18:18 Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
17:47 Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
14:41 Володин поручил комитетам ГД рассмотреть вопрос о возможном запрете вейпов
14:21 В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
13:35 В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
Все новости России и мира
23:51 Полиция задержала зачинщиков интернациональной драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Видео
20:12 В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка
20:04 В общежитии УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка иностранных студентов
18:12 Свердловские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш из-за потепления
17:48 По факту высадки детей из автобуса в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
16:43 Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
16:02 В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
15:10 В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса
14:16 Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в использовании чужой банковской карты
13:08 Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
12:36 В Асбесте на улице Павлова затопило пешеходный мост
11:30 Следственный комитет начал проверку после отравления 15 человек в закусочной в Екатеринбурге
10:24 В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
20:53 За открытый люк на Уралмаше МБУ заплатит получившему травму ребёнку
20:28 Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге
19:44 Собачку с черепно-мозговой травмой спасти не удалось, — сообщает приют «Клякса»
19:11 Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы
18:54 Уральский разведчик Николай Кузнецов станет героем воскресной экскурсии в Екатеринбурге
18:30 В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка
17:55 На выходных в Свердловской области будет тепло
17:24 Самбисты УГМК поднялись на высшие ступени пьедестала на молодежном первенстве России
16:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
16:21 В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
15:55 Традиционный штурм ледового городка пройдет в Екатеринбурге
15:22 Коронавирусом заболели еще 185 жителей Свердловской области
14:59 Суд приостановил работу закусочной в Екатеринбурге, где отравились 15 человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK