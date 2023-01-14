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Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители домов на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле пожаловались на холод в своих квартирах. По словам жительницы дома №13, температура воздуха в одной из комнат всего 10 градусов. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Похожая ситуация, по словам другого местного жителя, возникла в доме №34 на той же улице.
«Вот такой холод в квартирах! Всего 10 градусов. Это нормально? Куда обращаться? Батареи в квартирах еле тёплые, а платежки ого-го-го... До каких пор вы будете издеваться над нами за наши же кровные?!»,
– приводит слова возмущенной женщины сообщество.
Похожая ситуация, по словам другого местного жителя, возникла в доме №34 на той же улице.
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