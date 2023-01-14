Жители Нижнего Тагила на Ленинградском проспекте замерзают в своих квартирах

– приводит слова возмущенной женщины сообщество.

«Вот такой холод в квартирах! Всего 10 градусов. Это нормально? Куда обращаться? Батареи в квартирах еле тёплые, а платежки ого-го-го... До каких пор вы будете издеваться над нами за наши же кровные?!»,