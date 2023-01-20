Кассиры исчезнут с двух станции метро в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2023-м году с двух станций метро в Екатеринбурге исчезнут кассиры. Здесь их функции будут полностью выполнять автоматы по продаже жетонов и системы электронной оплаты проезда.Как сообщают СМИ Екатеринбурга, от кассиров решено было избавиться в связи с тем, что всё меньше пассажиров обращаются за их услугами. Вместо того, чтобы отсчитывать монетки перед кассой, а потом ждать, когда их пересчитает работник станции, люди предпочитают заплатить за проезд карточкой на турникете либо купить жетон в автомате. Тенденция эта только растёт. Кассиры часто просиживают за стеклом без дела.Станции, на которых в этом году не станет кассиров, — «Динамо» и «Машиностроителей». Из человеческих рук заветные жетончики там можно будет примерно до весны. Замена людей автоматами запланирована на второй квартал года.