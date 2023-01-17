Вековому юбилею уральского вуза посвятили название екатеринбургской улицы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появилась улица с громоздким названием «улица 100-летия уральского университета». Таким образом администрация города поздравила Уральский федеральный вуз с вековым юбилеем.Вообще-то, столетие УрФУ отмечалось ещё 2 года назад, в середине октября 2020-го. И это логично, ведь историю свою от отчисляет от 19-го октября 1920-го года, когда был издан декрет о его создании. Во время празднования юбилея и было заявлено о грядущем подарке, а соответствующий сертификат был передан в вузовский музей. Но, чтобы назвать новую улицу, её ещё надо было построить.Улица в честь вуза-юбиляра пролегает в Новокольцовском микрорайоне. Там планировалось возводить объекты к Всемирным летним студенческим играм. И, хоть Универсиада накрылась медным тазом, строительство «спортивной деревни» продолжилось, благодаря чему и появилась новая улица.