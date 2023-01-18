Самбисты УГМК поднялись на высшие ступени пьедестала на молодежном первенстве России



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Золотую и серебряную медали завоевали самбисты верхнепышминского УГМК на прошедшем в Кстово (Нижегородская область) молодежном первенстве России до 24 лет. Победителем стал Данир Шамсутдинов (в категории до 58 кг), у Андрея Аюбова (до 98 кг) – второе место.Традиционно молодежное первенство до 24 лет открывает в самбо большой спортивный год. Конкуренция здесь всегда очень высокая, поскольку это отличный шанс для нового поколения амбициозных самбистов заявить о своих претензиях на попадание уже в состав первой сборной и участие в самых престижных соревнованиях. И наши ребята на этом фоне не затерялись. Золото Данира Шамсутдинова (до 58 кг) и серебро Андрея Аюбова (до 98 кг) – это достойный результат, если учитывать, что турнир в Кстово Нижегородской области собрал 400 спортсменов из 44 субъектов РФ.Более того, представители верхнепышминского Клуба самбо УГМК внесли существенный вклад в успешное выступление команды Свердловской области, выигравшей 14 медалей, из них 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых, предсказуемо оставив всех позади в общем зачете среди регионов.У Данира Шамсутдинова его финальный поединок с Рамазаном Коблевым из Адыгеи вышел драматичным. Еще за 30 секунд до окончания схватки наш спортсмен проигрывал сопернику с минимальным счетом 0-1 из-за полученного предупреждения, но на морально-волевых качествах сумел выполнить бросок стоимостью в один балл и по так называемому «качеству» одержал заслуженную победу.К сожалению, у Андрея Аюбова сложилась ситуация с точностью до наоборот. В финальной встрече в абсолютно равной борьбе с Егором Осиповым из Рязани наш самбист на последней минуте вел 1-0, но пропустил досадный бросок на два балла и получил серебряную награду.В настоящее время в Свердловской области заканчивается формирование общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Za Самбо», поддержанного руководством региона и муниципалитетов. Напомним, что его координатором стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.На прошлой неделе в состав общественного совета вошел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Во время рабочей встречей с Алексеем Сваловым была достигнута договоренность о проведении в столице Среднего Урала областного фестиваля «Самбо в ГТО», соревнований по самбо среди школьников и ставших уже любимыми у спортсменов соревнований по пляжному самбо. Два года подряд эти состязания проходили в Верхней Пышме, в этом году появилась возможность расширить географию и число участников.